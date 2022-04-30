Российским дачникам напомнили о штрафах за типичные нарушения

Россияне в мае отправятся за город. Но отдых или работы на огороде может омрачить штраф за типичные нарушения дачников. Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев перечислил эти нарушения.

Многие россияне начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности, отметил Мезенцев в беседе с радио Sputnik. Но пал травы — это серьезное правонарушение. В отдельных случаях штраф за него может доходить до полумиллиона рублей. При этом, именно за пал травы российских дачников штрафуют в мае чаще всего.

«За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», — пояснил Мезенцев.

Если из-за сжигания сухой травы произошел пожар на чужом участке, то нанесенный ущерб нужно будет возместить.

Еще одно правонарушение, за которое за которое можно схлопотать штраф — это мойка машины в неположенном месте.

«Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву», — объяснил Мезенцев.

Он добавил, что мойка машин регулируется региональным законодательством, и в каждом субъекте правила свои. Например, в Москве и Подмосковье мыть авто можно только в специальных местах. В противном случае, можно попасть на штраф за мойку машины в неположенном месте. С столичном регионе он доходит до пяти тысяч рублей.