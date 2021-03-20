Российским дачникам напомнили о новых штрафах из-за костров

Россиянам, имеющим дачи, напомнили о дополнительных штрафах. С 2021 года ввели новые нормы для жителей садоводств. Они направлены против возникновения пожара.

С момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости порывов ветра более 10 метров в секунду нельзя. Помимо этого, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять как минимум 30 метров. Об этом рассказало агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

«Все мы понимаем, учитывая, что у нас участки в основном от 6 до 12 соток, — выполнить это требование физически не представляется возможным», — заключил он.

Юрист также добавил, что диаметр ямы для костра должен составить менее одного метра, а глубина должна быть от 30 сантиметров.

Из-за новых пожарных норм не получится сжигать траву, ветки и сено на участке. За это грозит штраф до четырех тысяч рублей. Для фиксации нарушений надзорные органы могут пользоваться квадрокоптерами.

Юрист отметил, что делать шашлыки будет можно в печи или на мангале, который должен будет стоять в пяти метрах от зданий и деревьев. Иначе также возможны штрафные санкции.

Новые правила противопожарной безопасности утвердило правительство в сентябре 2020 года, они вступили в силу в январе. Срок их действия пять лет.

Холдинг «Ромир» провел исследование, в ходе которого было установлено, что с каждым годом доля делающих заготовки на зиму россиян сокращается, напомнили в «Газете.ru».