Общество 17 января 2023, 06:02 Российским чиновникам рекомендовали не отдыхать за границей — СМИ «Коммерсант»: региональным чиновникам неофициально запретили отдыхать за рубежом Pxhere

Читать 360tv в

После рядя громких скандалов, региональным чиновникам рекомендуют не устраивать отпуска на курортах за рубежом. Об этом сообщил «Коммерсант».

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — говорится в материале.

Реклама

Официально запретить чиновникам выезд заграницу местные власти не могут, отмечено в статье, но ограничение действует на рекомендательном уровне.

Реклама

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить депутатам и чиновникам отпуск примерно на 15 дней. По его словам, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, правильно было бы сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ. Володин призвал брать пример с президента России Владимира Путина, который всегда на работе. Представители думских фракций поддержали такое решение. Многие признались, что и так привыкли работать во время отпусков и выходных.