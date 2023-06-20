Общество 20 июня 2023, 20:39 Российским чиновникам пригрозили штрафами за использование иностранных мессенджеров Госдума приняла закон о штрафах за пересылку данных через иностранные мессенджеры РИА «Новости»

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Закон об административной ответственности для государственных служащих и финансовых организаций, использующих иностранные мессенджеры для пересылки данных россиян приняли в Госдуме. Теперь за чиновников и сотрудников банков начнут штрафовать за пересылку важной информации и предоставление финансовых услуг на популярных платформах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает запрет использования иностранных мессенджеров для пересылки платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также реализации товаров и услуг банками.

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Штраф для должностного лица составит до 50 тысяч рублей, для юридического — до 700 тысяч.

Авторы законопроекта напомнили, что в отдельных случаях запрещено пользоваться зарубежными мессенджерами для передачи персональных данных и финансовой информации.

Также во вторник, 20 июня, Госдума приняла в первом чтении проект закона об изменении налогообложения для россиян, которые работают на российские компании, но при этом живут за границей.

Согласно законопроекту, сотрудники отечественных организаций на удаленке будут платить НДФЛ по ставке 13-15%. Процент зависит от налогового резидентства и общей облагаемой суммы дохода.