Российским бухгалтерам объяснили, почему им придется учиться заново

Новые цифровые решения в ближайшее время заставят многих работников интеллектуального труда, в частности бухгалтеров, переобучаться. Об этом рассказала ректор, гендиректор Университета национальной технологической инициативы Нина Яныкина.

При этом она отметила, что о сокращении рабочих мест речи не идет.

«Сейчас в стране четыре миллиона бухгалтеров, и в то же время выходят на рынок цифровые решения, которые повышают эффективность человеческого труда в этой сфере. Такие категории, конечно, должны будут не то чтобы переучиваться на новые профессии, но осваивать цифровые навыки», — рассказала эксперт в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что цифровизация призвана изначально повысить производительность труда. А также повысить качество жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры жизнедеятельности человека.

Ранее аналитики предположили, что в ближайшие годы отпадет необходимость в бухгалтерах, водителях такси и преподавателях иностранных языков. Не будут нужны дальнобойщики и кадровики. А на смену им придут цифровые технологии. Все дело в том, что представители умирающих профессий ежедневно повторяют одни и те же операции с заранее известным результатом.