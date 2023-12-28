Эксклюзив 28 декабря 2023, 00:52 Российским блогерам запретят рекламу в запрещенных соцсетях Депутат Кирьянов: оправдания не сработают, блогерам придется платить налоги

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В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, который не позволит российским блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. Соавтор документа зампред комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьянов в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» рассказал, как будет действовать новый закон.

Ведущая задалась вопросом, что же будут делать Ксения Собчак и другие блогеры, которые зарабатывают рекламой товаров и услуг в экстремистских социальных сетях Instagram* и Facebook*. Гурьянова отметила, что сложно доказать факт рекламы, «прослушку» же не поставить.

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«Здесь работает по-другому все. Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие вот эти вот невнятные оправдания, что вот „я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что „покупайте, подешевела“», — пояснил Кирьянов.

Автор законопроекта отметил, что просчитать для целей налогообложения можно любую скрытую рекламу, которую преподносят как «подарок». При этом он отметил, что помимо проверки рекламодателя, есть еще «интересная история».

«Блогеры — люди подневольные. Им платят за площадку, которая пользуется спросом, они на ней работают. В общем, понять их можно. Значит, важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент рунета. Сегодня это можно сделать, что называется, бесшовно, достаточно легко», — подчеркнул Кирьянов.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.