Российским банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за клиентов заранее

Российским банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Все подобные галочки каждый клиент должен будет поставить самостоятельно, сначала ознакомившись со значением каждой из них. Такое правило вступит в силу на территории страны 30 декабря текущего года.

О нововведении сообщила «Российская газета». Эксперты считают, что оно поможет решить проблему навязывания банками дополнительных услуг для своих клиентов. Кроме того, новые поправки предполагают введение так называемого «периода охлаждения» для любых допуслуг, если заемщику пришлось приобрести их вместе с подписанием самого договора на кредит. Продолжительность этого периода составит ровно две недели.

У клиента была лишь возможность отказаться только от услуг страхования. Теперь же в течение 14 дней можно будет отказаться от дополнительных услуг по юридическому сопровождению, по консультированию и других. Все эти новшества будут заранее отражаться в заявлении для кредита и согласовываться с самим клиентом.

Ранее стало известно, что российские банки стали портить кредитные истории россиян. По закону, они могут послать запрос в БКИ только с согласия самого клиента, но в действительности получается так, что запросы поступают и без разрешения. За последние месяцы в Центробанк поступило уже более 800 таких жалоб.