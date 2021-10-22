Российским банкам запретят предоставлять информацию о клиентах другим странам

Банкам России хотят запретить предоставлять данные о своих клиентах государственным органам других стран. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Кроме того, банки обяжут информировать о таких запросах Росфинмониторинг и Центробанк. Депутаты одобрили инициативу в первом чтении. Правительство предлагает внести поправки в закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который был принят Россией в 2018 году.

Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, поправки правительства — это ответ на недавно принятый в США закон, действия которого могут нанести ущерб банкам, юридическим и физическим лицам, информацию о которых в рамках этого закона предполагается раскрывать.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов уточнил, что речь идет об антиотмывочном законе, его положения распространяются на любые банки, включая иностранные, которые имеют корреспондентский счет в США, необходимый для осуществления банковских операций с американскими долларами.

Ранее желающих взять кредит в российских банках предупредили об ужесточении требований. На такие меры организации пошли из-за новых ограничений.