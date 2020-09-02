Российским банкам предсказали исторический рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

Российские банки в 2020 году выдадут жилищных кредитов на сумму около 3,04 триллиона рублей. Это будет исторический рекорд, который побьет показатель 2018 года. К такому выводу пришли аналитики «Открытия Research».

«Ипотечный портфель до конца года вырастет не менее чем на 10%, а при благоприятных обстоятельствах — на 13% и может превысить 8,4 триллиона рублей», — приводит ТАСС текст сообщения аналитического управления банка «Открытие».

По данным специалистов, объем ипотеки в этом году превысит отметку в 3,04 триллиона рублей и побьет рекорд 2018 года. Тогда российские банки выдали жилищных кредитов на общую сумму в 3,013 триллиона рублей.

Новому рекорду поспособствует снижение ипотечных ставок на вторичку, однако квартиры в новостройках продолжат дорожать. После окончания срока государственной поддержки на первичном рынке окажется много переоцененных квартир.

Ранее в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что сумма ипотечных кредитов, которые выдали российские банки в этом июле, составила 320 миллиардов рублей. Это на 53% больше, чем в июле 2019 года.