Российским банкам порекомендовали давать ипотеку всем гражданам

Директор строительной компании «Славянский дом», председатель межрегионального социально-патриотического движения «Вече» Сергей Звонов отметил сильные и слабые стороны национального проекта в строительной сфере, а также объяснил, почему банки должны давать ипотеку всем гражданам. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Звонов считает, что программы ипотеки, а также программы аварийного жилья достаточно эффективны в России. Около 80-90% квартир приобретается за счет ипотеки. С другой стороны, многие граждане получают новое жилье за счет переселения из ветхих домов.

При этом эксперт считает, что у этих нацпроектов есть и отрицательные стороны. Например, многим из россиян банки не хотят выдавать ипотечные кредиты по причине недостаточно выского дохода.

«Однако у национального проекта есть и минусы <…>. Мы видим, что официально доходы снижаются, а цены растут. Самое главное, что здесь есть объяснение. Уберите банк или заставьте его давать кредиты всем или почти всем. Поставьте контролера, проверьте, почему не удается. Мы же идем туда не так, как должны нам дать по закону, мы же им кланяемся. Как мы хотим обеспечить отрасль, если структура, которая эту отрасль финансирует, может сама по себе решать, давать кредит или нет», — резюмировал Звонов.