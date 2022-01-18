Российским банкам могут запретить навязывать клиентам конкретных страховщиков

В России хотят запретить банкам навязывать клиентам услуги определенной страховой компании. Заемщикам также не придется страховать риски в одной и той же организации в течение всего срока кредитования.

Проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он призван регламентировать возможные соглашения между банками и страховщиками.

В проекте указано, что подобные договоры между банками и страховщиками допустимы, «если кредитная организация, являющаяся стороной такого соглашения, принимает страховые полисы (договоры страхования) любой страховой организации». Последняя должна отвечать требованиям банка к страховщикам и условиям предоставления страховой услуги.

Кредитные организации при этом обяжут создавать страховым организациям перечень требований, необходимых для оценки их финансовой устойчивости и платежеспособности. В него нельзя будет включить определенные условия к размеру уставного капитала страховщика. Исключением станет минимум, установленный страховым законодательством, а также требования к размеру страховых резервов или собственных средств компании.

Банкам также запретят устанавливать требование к заемщику страховать риски в одной организации на весь срок кредита. Процентная ставка по договору займа при этом не должна зависеть от наименования страховой компании, с которой заключен договор.