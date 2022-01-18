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    18 января 2022, 01:53

    Российским банкам могут запретить навязывать клиентам конкретных страховщиков

    ФАС решила запретить банкам навязывать кредиторам страховку одной компании

    Александра Ломейко

    В России хотят запретить банкам навязывать клиентам услуги определенной страховой компании. Заемщикам также не придется страховать риски в одной и той же организации в течение всего срока кредитования.

    Российским банкам могут запретить навязывать клиентам конкретных страховщиков

    Проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он призван регламентировать возможные соглашения между банками и страховщиками.

    В проекте указано, что подобные договоры между банками и страховщиками допустимы, «если кредитная организация, являющаяся стороной такого соглашения, принимает страховые полисы (договоры страхования) любой страховой организации». Последняя должна отвечать требованиям банка к страховщикам и условиям предоставления страховой услуги.

    Кредитные организации при этом обяжут создавать страховым организациям перечень требований, необходимых для оценки их финансовой устойчивости и платежеспособности. В него нельзя будет включить определенные условия к размеру уставного капитала страховщика. Исключением станет минимум, установленный страховым законодательством, а также требования к размеру страховых резервов или собственных средств компании.

    Банкам также запретят устанавливать требование к заемщику страховать риски в одной организации на весь срок кредита. Процентная ставка по договору займа при этом не должна зависеть от наименования страховой компании, с которой заключен договор.