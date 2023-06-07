Общество 07 июня 2023, 11:49 Российским автопроизводителям начнут поставлять отечественные ABS с 1 июля Замглавы Минпромторга Шпак: поставки отечественных ABS стартуют с 1 июля РИА «Новости»

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Серийные поставки отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS) российским автопроизводителям начнутся с 1 июля. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — уточнил он.

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При этом точную дату запуска производства этих систем Шпак не назвал.

Он обратил внимание, что в дальнейшем в России планируется наращивать объем отечественных электронных компонентов в автомобильной промышленности. Помимо этого, следует предпринимать усилия по локализации недостающей электронной архитектуры, указал он.

ABS предотвращает блокировку автомобиля при торможении. Главное предназначение такой системы — сохранение устойчивости и управляемости машины.