07 июня 2023, 11:49
Российским автопроизводителям начнут поставлять отечественные ABS с 1 июля
Замглавы Минпромторга Шпак: поставки отечественных ABS стартуют с 1 июля
Серийные поставки отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS) российским автопроизводителям начнутся с 1 июля. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — уточнил он.
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При этом точную дату запуска производства этих систем Шпак не назвал.
Он обратил внимание, что в дальнейшем в России планируется наращивать объем отечественных электронных компонентов в автомобильной промышленности. Помимо этого, следует предпринимать усилия по локализации недостающей электронной архитектуры, указал он.
ABS предотвращает блокировку автомобиля при торможении. Главное предназначение такой системы — сохранение устойчивости и управляемости машины.
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