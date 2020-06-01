Российским авиакомпаниям разрешили полностью заполнять самолеты

Роспотребнадзор больше не требует от авиаперевозчиков прибегать к антивирусной рассадке пассажиров, когда половина салона должна быть пуста. Это значит, что авиакомпании смогут рассчитывать, по крайней мере, на окупаемость.

О том, что правило о неполной заполняемости самолетов отменено, газете «Коммерсант» подтвердили в самом ведомстве. По словам представителей Роспотребнадзора, в рекомендациях Росавиации больше не значится данное требование.

Источник газеты сообщил, что снятие этого обязательства положительно скажется на отрасли. Однако получать прибыль летом-2020 перевозчики все же не смогут. По его мнению, бизнес восстановится только в следующем году.

«У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается», — подчеркнул он.

В середине мая стало известно о разработанных Роспотребнадзором советах для путешественников. Они касались тех, кто собирался передвигаться по России на воздушном, автомобильном и водном транспорте во время эпидемии. Среди рекомендаций — заполнение самолетов с учетом сохранения социальной дистанции между пассажирами. Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой отменить эти требования.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила о возобновлении рейсов после двухмесячного перерыва из-за пандемии.