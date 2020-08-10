Российским аллергикам дали советы по выбору пылесоса

Страдающим аллергией для уборки в доме обычный пылесос не подойдет. Им нужны агрегаты с особым фильтром HEPA («высокоэффективная очистка воздуха»). В Роскачестве рассказали, на что нужно обратить внимание аллергикам при выборе бытовой техники для избавления от пыли.

Как сообщил сайт Роскачества, фильтры НЕРА обеспечивают только удержание пыли в пылесборнике, а эффективность ее всасывания зависит от производительности. Аллергикам необходимо приобретать пылесос со сбалансированной мощностью и защитой от разлетания пыли по помещению.

Нера-фильтры должны быть высокого качества, чтобы удерживать в пылесборнике мельчайшие частицы. Аллерголог-иммунолог Елена Шуватова посоветовала выбирать пылесосы с высокой мощностью, которые смогут собрать большую часть аллергенных частиц. Особое внимание стоит обратить на насадки, при помощи которых пыль можно убрать не только с пола, но и с мебели, потолка и стен.

От пылесосов с мешками для сбора пыли аллергикам стоит отказаться. Лучше, чтобы в них был моющийся контейнер. Убирать жилище аллергика необходимо долго и тщательно, поэтому автономные модели с аккумулятором не подходят. Заряда будет постоянно не хватать.

Согласно данным компании DSM Group, в России за последние два года продажи препаратов от аллергии выросли на 7%. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее предупредил об опасности антигистаминных препаратов, если применять их бесконтрольно.