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    10 августа 2020, 09:50

    Российским аллергикам дали советы по выбору пылесоса

    Андрей Иванов

    Страдающим аллергией для уборки в доме обычный пылесос не подойдет. Им нужны агрегаты с особым фильтром HEPA («высокоэффективная очистка воздуха»). В Роскачестве рассказали, на что нужно обратить внимание аллергикам при выборе бытовой техники для избавления от пыли.
    Российским аллергикам дали советы по выбору пылесоса

    Как сообщил сайт Роскачества, фильтры НЕРА обеспечивают только удержание пыли в пылесборнике, а эффективность ее всасывания зависит от производительности. Аллергикам необходимо приобретать пылесос со сбалансированной мощностью и защитой от разлетания пыли по помещению.

    Нера-фильтры должны быть высокого качества, чтобы удерживать в пылесборнике мельчайшие частицы. Аллерголог-иммунолог Елена Шуватова посоветовала выбирать пылесосы с высокой мощностью, которые смогут собрать большую часть аллергенных частиц. Особое внимание стоит обратить на насадки, при помощи которых пыль можно убрать не только с пола, но и с мебели, потолка и стен.

    От пылесосов с мешками для сбора пыли аллергикам стоит отказаться. Лучше, чтобы в них был моющийся контейнер. Убирать жилище аллергика необходимо долго и тщательно, поэтому автономные модели с аккумулятором не подходят. Заряда будет постоянно не хватать.

    Согласно данным компании DSM Group, в России за последние два года продажи препаратов от аллергии выросли на 7%. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее предупредил об опасности антигистаминных препаратов, если применять их бесконтрольно.

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