Российский врач прописал пациентке поездку к мощам
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«Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет», — пояснил Белоненко изданию «Подъем».
Врач добавил, что назначил женщине не только поездку, но и дал список необходимых препаратов для лечения. При этом медик подчеркнул, что если есть возможность попросить помощи святого, то «почему бы не попробовать».
«Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь», — сказал отоларинголог.
По словам Белоненко, он сам приезжал к мощам и видел там большое количество людей. Но он не стал уточнять, насколько эффективно вылечивают такие назначения пациентов.