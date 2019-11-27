Российский врач прописал пациентке поездку к мощам

Одна из жительниц Крыма обратилась за помощью к отоларингологу Юрию Белоненко. Случай женщины оказался тяжелым, поэтому она получила специальный «рецепт». Врач назначил пациентке съездить в Симферополь и приложиться к мощам святителя Луки.

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«Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет», — пояснил Белоненко изданию «Подъем».

Врач добавил, что назначил женщине не только поездку, но и дал список необходимых препаратов для лечения. При этом медик подчеркнул, что если есть возможность попросить помощи святого, то «почему бы не попробовать».

«Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь», — сказал отоларинголог.

По словам Белоненко, он сам приезжал к мощам и видел там большое количество людей. Но он не стал уточнять, насколько эффективно вылечивают такие назначения пациентов.