Российский врач объяснил проблемы со здоровьем на примере геев

В современном мире все больше стираются рамки и исчезают какие-либо запреты. Например, стало нормальным открыто обсуждать трансгендеров или каннибализм. Проблемы со здоровьем тоже появляются из-за того, что человек стал привыкать к вседозволенности и перестал придерживаться правил. Такое мнение высказал телеведущий и врач Александр Мясников.

В эфире программы «Доктор Мясников» медик начал обсуждать тему под названием: «Вседозволенность поведения человека и ее влияние на здоровье». Свой выбор тематики он объяснил тем, что увидел публикацию шведского ученого, который призвал есть человеческое мясо умерших, если не хватает продуктов питания.

Доктор Мясников назвал симптомы болезней, которые заметны на теле человека Подробнее

«Мы живем в такое время, когда у нас шаг за шагом отнимают какие-то опоры. У нас появились браки среди мужчин, браки среди женщин, не те 3%, что встречаются у животных, а именно как агитация», — поделился своими рассуждениями Мясников.

По словам врача, раньше у людей были определенные ценности и ориентиры, которые нельзя было нарушать. О современном мире такого сказать нельзя, ведь запреты просто стираются.

Мясников поделился историей, когда, будучи еще школьником, он сказал дяде, что слышал о каннибализме в блокадном Ленинграде. В ответ на это будущий медик «получил леща», так как «говорить об этом — унижать память и людей».

Свое выступление Мясников свел к тому, что люди стали переступать границы дозволенного, что отражается не только на жизни, но и здоровье.

«То же самое происходит и с болезнями. Откуда они берутся — мы тоже сдаем позиции. Мы начинаем больше есть, а дай я покурю, а дайка-ка я выпью еще одну рюмочку», — отметил он.

Медик пояснил, что граждане каждый день дают себе всяческие поблажки. Пусть они могут быть и маленькими, но имеют накопительный эффект. Подобными поблажками россияне «годами накапливают себе болезни».