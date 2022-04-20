Российский военнослужащий назвал преимущество аэростата перед коптером

Российский военный рассказал о преимуществе работы аэростата перед коптером при охране местности в ЛНР. По его словам, он работает беспрерывно, в любую погоду и в любое время суток. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Летательный аппарат с камерой способен «смотреть» на расстояние до 15 километров. Его работу обеспечивают шесть человек и два автомобиля.

«Основной несущий элемент — аэростат 50-кубовый. На нем находится камера, с которой транслируется и передается (видео. — ред.) оперативно. Управление ведется оператором», — сообщил начальник отдела эксплуатации аэростатного комплекса Сергей.

Аэростат, в отличие от коптера, может работать даже при сильном ветре, порывы которого доходят до 22 метров в секунду. Иногда сложности могут возникнуть при грозе, песчаной буре или тумане.