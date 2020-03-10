Российский велогонщик остался в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу

По словам спортсмена, он провел на карантине из-за коронавируса 12 дней. Несмотря на то, что «по заявлению властей достаточно было трех отрицательных результатов», в период изоляции Черкасов и его коллеги прошли пять.

«Парней забирают постепенно, мы контактируем и это постоянно отодвигает срок выхода. Сидим ждем, ситуация неутешительная, так как непонятно, сколько еще сидеть. Каждый день обещают отправку домой, но потом опять новые тесты. Ссылаются на то, что нужно делать повторный тест. Потихоньку тренируемся, соблюдаем режим и сидим в отеле, как обычные люди», — отметил велогонщик.

Финальный этап ежегодной гонки «Тур ОАЭ» в Абу-Даби отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Николай Черкасов подчеркнул, что о своем вынужденном заточении узнал из СМИ.