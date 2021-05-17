Российский ученый заявил о европейском происхождении коронавируса

Военный микробиолог Михаил Супотницкий высказал сомнение в том, что коронавирус появился в Китае. По его мнению, все началось с Европы.

Ученый заявил, что образцы биоматериала вируса обнаружили в сточных водах в провинциях Испании и Италии.

«SARS-CoV-2 распространялся среди европейского населения единичными случаями и локальными вспышками COVID-19, но принимался врачами за грипп или тяжелую внебольничную пневмонию», — сказал специалист в разговоре с «МК».

Супотницкий отметил, что пандемия может продолжаться годами, то разгораясь, то затухая. По его словам, в прошлом году он был уверен, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

Специалист высказался и о сложной эпидемической ситуации в Индии. Причиной такого положения он назвал ослабление контроля властей к мерам безопасности и стечение на одной территории всевозможных видов мутаций вируса.

Всемирная организация здравоохранения 30 марта выпустила доклад по итогам поездки в Ухань. Эксперты пришли к выводу, что человек получил вирус от летучих мышей через других животных. Лабораторную версию появления патогена специалисты признали маловероятной. Однако где и когда именно появился коронавирус SARS-CoV-2, выяснить не удалось.