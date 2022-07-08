Российский ЦИК поможет ЛНР и ДНР с выборами

Представителей избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик пригласили на семинар-совещание перед единым днем голосования в сентябре. Приглашение последовало после того, как они обратились в Центризбирком с просьбой помочь в восстановлении их избирательных систем, сообщили в пресс-службе ЦИК.

В семинаре-совещании в преддверии единого дня голосования, 11 сентября, будут участвовать председатели избирательных комиссий российских регионов, написал «Интерфакс».

Это мероприятие будет проходить в свободном и открытом режиме, уточнили в ЦИК. Участники обсудят использование современных технологий в рамках избирательных кампаний, стандарты избирательной системы России. Еще одним вопросом на повестке будет тема эффективного восстановления дееспособности избирательных систем ЛНР и ДНР.