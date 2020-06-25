Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии. Экипаж в безопасности

«Мы получили сообщение о том, что российское судно село на мель к юго-востоку от Арнойя в 06:00 по местному времени», — издание приводит слова представителя центрального спасательного управления Борда Мортенсена.

На борту российского траулера 35 человек. За происходящем следят два норвежских судна. По данным телеканала NRKO, к траулеру уже вылетел вертолет со спасателями. Они попытаются вытащить судно во время прилива. Сейчас экипажу ничего не угрожает. Капитан судна, которое находится недалеко от русского траулера, Эдмунд Йонсен рассказал телекомпании, что у «Кокшайска» есть «небольшой крен». При этом следов протечек он не увидел.

Ранее в июне на мель сель сухогруз «Сенатор» в Астраханской области. На борту находились 14 человек. В этом же месяце сухогруз «Голден Роуз» застрял, коснувшись дна. Это произошло на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. «Голден Роуз» перекрыл движение. Из-за него 28 судов не смогли пройти по своему маршруту.