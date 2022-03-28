Российский теплоход получил пробоину в акватории Черного моря

Российский теплоход «Омский 205», шедший в Черном море с 12 моряками на борту из Турции в Ростов, получил пробоину. Об этом сообщило РИА «Новости».

На сигнал бедствия первым прибыло спасательное судно Российского Черноморского флота «Спасатель Демидов», взяв «Омский 205» на буксир.

«Идет борьба за живучесть, ведется постоянная откачка воды, работают насосы», — рассказали в Росморречфлоте.

Судно доставят в поселок Героевское в районе Керчи.

В конце 2021 года баржа, следующая из Астрахани в Казахстан, села на мель в Каспийском море.