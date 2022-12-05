Общество 05 декабря 2022, 14:14 Российский суд впервые оштрафовал иноагента за отсутствие маркировки Максим Кац стал первым иностранным агентом, оштрафованным за отсутствие маркировки YouTube

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Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца* за отсутствие в его материалах в социальных сетях маркировки о статусе иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В отношении блогера завели административное дело о неисполнении физическим лицом, имеющим статус иностранного агента, обязанности об указании этой информации в социальных сетях.

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Суд вынес постановлении о штрафе для Каца* в размере 15 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило. Это первое наказание для нарушителей законодательства об иностранных агентах.

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В реестр Минюста физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Максим Кац* попал в июле 2022 года. В конце октября МВД России объявило блогера в розыск по уголовному делу. О какой статье идет речь, в ведомстве не уточнили.

*Максим Кац — признан в России иностранным агентом.