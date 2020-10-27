Российский суд признал геноцидом массовое убийство советских граждан нацистами

Впервые в истории российских судов массовые убийства мирных жителей во время Великой Отечественной войны признали геноцидом. Речь идет о расправе с жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Как сообщило РИА «Новости», заявление в Солецкий районный суд подал прокурор в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц — родственников и потомков погибших мирных жителей. Рассмотрение дела началось 22 октября.

Сегодня процесс завершился. В своем заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что по решению Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности. Он призвал признать убийства 2,6 тысячи граждан в Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа.

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатами „тайлькоманды“ в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — озвучила свой вердикт судья Марина Малышева.

По данным прокуратуры, для массовых убийств мирных жителей нацисты создали «тайлькоманду», которая состояла из немецких и австрийских офицеров. Рядовыми исполнителями были в том числе выходцы из Латвийской СССР.

Организацией массовых убийств ведомство признало немецкого генерала Курта Херцога, осужденного на 25 лет лагерей. В 1948 году он умер. При этом штатных исполнителей его приказов к ответственности так и не привлекли.

На месте массовых расстрелов обнаружили более 500 костных останков, в том числе 188 детей. Возраст самых младших не превышал пяти лет. В своих жертв нацисты стреляли или просто пробивали им головы.