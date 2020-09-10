Российский Су-57 оснастили электронным «вторым пилотом»

По словам специалиста, Су-57, в отличие от американского F-35 Lightning II, удовлетворяет критерию сетецентричности. Также он добавил, что на вооружении Су-57 будет ракета, способная поражать цели за пределами обзора пилота.

Отмечается, что такой «второй пилот» сможет обеспечить поддержку летчика при решении задач в сложных условиях воздушного боя. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».