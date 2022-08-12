Российский Starbucks подал заявки в Роспатент с вариантами нового названия

На сайте Роспатента появились заявки с новыми возможными названиями бывшей сети кофеен Starbucks, сообщил РБК. По данным издания, совладелец заведения ресторатор Антон Пинский решил зарегистрировать три товарных знака: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Первые заведения в столице откроются 16 августа, сообщил изданию «Москва 24» источник, близкий к сети кофеен. По его информации, посетителей ждут некоторые изменения. Если раньше на стаканчиках кофе имена посетителей писали от руки, то теперь в компании будут использовать термопринтер.

Коснутся изменения и работы кухни. Собеседник телеканала заявил: в заведении не будут готовить горячее, вместо этого еду будут лишь разогревать. В меню останутся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты. Скорее всего, любители газировки смогут выбирать что-то из «Черноголовки».

В конце июля рэпер Тимати сообщил, что совместно с ресторатором Антоном Пинским выкупил все активы сети кофеен Starbucks. Исполнитель пообещал, что «чудовищных ребрендингов» не будет.