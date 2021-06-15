Российский спутник сфотографировал виллу Ла Гранж, где встретятся Путин и Байден

Виллу Ла Гранж в Женеве, где пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сфотографировали из космоса. Снимок, сделанный российским спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», показали в Роскосмосе.

На снимке со спутника показано, как из космоса выглядит та самая вилла Ла Гранж, где завтра должны состояться переговоры Путина и Байдена.

Власти Швейцарии ранее ограничили использование воздушного пространства в преддверии саммита России и США. Меры безопасности будут действовать до 17 июня.

Источник фото: Twitter, страница Роскосмоса

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что саммит в Женеве начнется в среду, в 14:00. Сначала Путин и Байден проведут переговоры в узком кругу, а затем в расширенном формате. В состав российской делегации войдут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы МИД Сергей Рябков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Продолжительность переговоров зависит от настроя президентов и от того, как пойдет дискуссия.