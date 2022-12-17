Общество 17 декабря 2022, 09:57 Российский спецназ предотвратил побег женщин из колонии в Мариуполе РИА «Новости»: российский спецназ в марте сорвал побег женщин из колонии в Мариуполе РИА «Новости»

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Российский спецназ в марте сорвал побег группы женщин из колонии в Мариуполе, рассказал РИА «Новости» старший инспектор приазовской колонии номер 107. По его словам, украинские власти бросили исправительное учреждение и осужденные собрались бежать как раз в тот день, когда в Мариуполь зашел спецназ России.

«Когда они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — вспомнил инспектор.

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По его словам, за время боевых действий в Мариуполе из исправительного учреждения сбежали 29 человек, и не всех потом удалось найти и вернуть. По словам собеседника РИА «Новости», в какой-то момент в заборах было до девяти сквозных дырок, выйти и зайти мог кто угодно. Кроме того, рядом была база спиртного. Однажды заключенные напились и бросились на сотрудников колонии с ножами, однако их быстро задержали.

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Когда инспектор начал работать в этой колонии, там было 80 заключенных. По его словам, большинство все-таки «нормально себя вели и понимали ситуацию», но были и те, что «мешали». Когда контроль ВС России установился, ситуация нормализовалась окончательно.