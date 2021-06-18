Российский союз туриндустрии заявил, что потоп в Ялте не скажется на туризме

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что потоп и режим ЧС в Ялте не повлияет на туризм. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, последствия катаклизма быстро устранят. Спрос не упадет, потому что большая часть мест в турах уже разобрана. Сами туристы также могут не переживать.

«Курортные зоны всегда приводят в порядок в первую очередь — пляжи, рекреационные зоны, места общего пользования», — пояснил Барзыкин.