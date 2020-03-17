Российский союз туриндустрии прокомментировал ситуацию с туристическими бизнесом
Меры руководства страны по поддержке туроператоров во время пандемии коронавируса могут оказаться недостаточными — рассказали в Российском союзе туриндустрии. Об этом сообщило ИА НСН.
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что туроператоры находятся в критической ситуации.
«Десятки тысяч людей рискуют оказаться на улице. Тысячи либо уже уволены, либо отправлены в вынужденные отпуска, получают неполную зарплату», — рассказал он.
Без надлежащей поддержки со стороны правительства туристический бизнес окажется в серьезном кризисе — уверен Шпилько.