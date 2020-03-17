    17 марта 2020, 21:16

    Российский союз туриндустрии прокомментировал ситуацию с туристическими бизнесом

    Дарья Морозова

    Меры руководства страны по поддержке туроператоров во время пандемии коронавируса могут оказаться недостаточными — рассказали в Российском союзе туриндустрии. Об этом сообщило ИА НСН.

    Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что туроператоры находятся в критической ситуации.

    «Десятки тысяч людей рискуют оказаться на улице. Тысячи либо уже уволены, либо отправлены в вынужденные отпуска, получают неполную зарплату», — рассказал он.

    Без надлежащей поддержки со стороны правительства туристический бизнес окажется в серьезном кризисе — уверен Шпилько.