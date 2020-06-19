Российский союз Туриндустрии поддержал мораторий на курортный сбор на сезон 2020 года

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что отмена курортного сбора станет «хорошим примером» для властей. Об этом он сообщил «360».

В Краснодарском крае поддержали мораторий до конца 2020 года. В Крыму введение курортного сбора отложили до 2021 года. С предложением о моратории выступили российские бизнесмены.

«Если органы власти пойдут навстречу бизнесу, то это будет хорошим примером. И мы видим уже, что в Краснодарском крае так сделали. Радикально на экономические показатели это не повлияет, тем более людей и так будет меньше, а значит и сборов тоже», — рассказал «360» Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии. Также собеседник рассказал, что союз поддерживает отмену курортного сбора на этот сезон.

Кроме этого, по словам Барзыкина, в этом году ожидается на 30-50% меньше туристов, чем в прошлом. Из этого следует, что и цены на курортах выше не станут. Всего в стране четыре региона, где существует такой сбор. В двух из них — в Крыму и на Кубани — его не будет, в остальных регионах — на Ставрополье и в Атайском крае — об отмене курортного сбора речь не идет.

В сентябре 2019 года сбор превысил 360 млн рублей. На Ставрополье казна пополнилась на 180 миллионов рублей с начала года, на Кубани — на 152 миллионов рублей, а в Алтайском крае — на 29 миллионов рублей.