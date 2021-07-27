Российский союз ректоров не планирует запрещать непривитым студентам посещение очных занятий

Российский союз ректоров (РСР) не намерен запрещать посещать занятия очно в новом учебном году студентам вузов, которые не вакцинировались против коронавируса. Об этом заявил президент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщил ТАСС.

«Сейчас запрещать приходить [тем], у кого нет вакцины, мы не будем», — отметил он.

По данным «Газеты.ru», Садовничий пояснил, что студенты, которые сделали прививку от коронавируса «будут учитываться», но никак строгих запретов для всех остальных не будет.

«Мы сейчас не говорим, что мы сделаем какие-то ограничения, мы будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Конечно, будем учитывать, кто вакцинирован, кто другие имеет какие-то гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать [тех], у кого нет вакцины», — подчеркнул Садовничий.

Ранее в МГУ не пускали сотрудников, которые не прошли вакцинацию и не имеют медотвода от прививки.