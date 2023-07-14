Общество 14 июля 2023, 14:09 Российский союз автостраховщиков обвинили в добавлении фейковых ДТП в личные дела водителей Life: житель Москвы раскрыл схему завышения цен на ОСАГО при помощи фейковых ДТП Unsplash

Читать 360tv в

Автомобилист из Москвы заявил, что стал жертвой сомнительной схемы Российского союза автостраховщиков. При оформлении ОСАГО мужчина выяснил, что в его личную историю добавили несколько фейковых аварий, из-за чего стоимость полиса резко выросла. В РСА ошибку признали и убрали несуществующие ДТП, однако снизить цену до прежних показателей мужчине не удалось, сообщило издание Life.

«Оформлял новый страховой полис ОСАГО и был просто шокирован, как же он подорожал. Почти в два раза! С 14 до 25 тысяч!» — рассказал автомобилист Игорь.

Реклама

В страховой компании ему заявили, что увеличился коэффициент, по которому рассчитывается стоимость ОСАГО — с минимального 0,46 до среднего 1,17. Выяснилось, что ему приписали два ДТП, в которые он никогда не попадал. Мужчина обратился в Российский союз автостраховщиков. Там ошибку признали, несуществующие аварии из личной истории убрали, однако коэффициент на минимальный уровень возвращать не стали. Вместо 0,46 Игорю рассчитали полис по ставке в 0,63.

«То есть за ОСАГО мне теперь платить на пару десятков процентов дороже», — отметил водитель.

Ранее ЦБ предложил повысить стоимость ОСАГО для автомобилистов из недружественных стран. Коэффициент может вырасти с 1,7 до 12,5.