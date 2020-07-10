Российский скрипач пожаловался на повторный штраф по делу о вывозе старинной скрипки

Все закончилось судом и штрафом в один миллион 250 тысяч рублей. Вместе с адвокатом скрипач обжаловал судебное решение. Апелляционный суд снизил сумму штрафа до 625 тысяч рублей, музыкант ее оплатил. Накануне он получил повестку от приставов об исполнительном производстве. По словам Манагадзе, его обвинили в том, что он не заплатил тот самый штраф.

«Сначала думали, что это просто ошибка. Мы им прислали ответ, чек, что штраф был оплачен и решение апелляционного суда. И сегодня нам пришел ответ, что приставы не будут закрывать производство против меня, потому что считают эти документы и аргументы необоснованными», — рассказал музыкант.

Он подчеркнул, что его адвокат будет жаловаться в прокуратуру, но если этого не произойдет, то ему опять придется судится.

Николай Манагадзе отметил, что проблемы с таможенниками у гастролирующих музыкантов не закончились альтистка Московской филармонии Елена Лаврская до сих пор не может вернуть свой инструмент, который у нее забрали в феврале. При этом по словам скрипача, уже была проведена экспертиза и вышли все сроки, по которым таможенники должны были вернуть альт. Однако они ничего не объясняют и держат инструмент у себя.

Ранее адвокат Майя Шевцова отмечала, что на законодательном уровне ситуация с вывозом старинных музыкальных инструментов никак не определена. Любой паспорт на музыкальный инструмент вызывает у таможенников вопросы и они отправляют все на экспертизу. Однако после этого музыкант не могут вернуть свои инструменты.