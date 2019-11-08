Российский СК рассказал коллегам о гипнозе

Представители Следственного комитета России рассказали коллегам из Армении о процессуальных основах гипноза и полиграфических исследований.

Встреча представителей следственных комитетов стран проходила в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ. Со стороны России в ней участвовали глава ведомства Александр Бастрыкин, его заместитель Игорь Краснов, руководитель главного управления криминалистики Зигмунд Ложис. Армянскую делегацию возглавлял глава Следственного комитета страны Гайк Григорян.

Как отметили в пресс-службе, стороны обсудили сотрудничество в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере.

«А что такое мэм, молодежь?» Бастрыкин отреагировал на шутки с лупой Подробнее

«Особый интерес у коллег из Армении вызвали демонстрация криминалистической техники и освещение вопросов применения новейших средств и методов расследования преступлений, производства экспертиз, а также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований», — заметили в СК.

По итогам встречи главы следственных комитетов подписали совместное заявление о готовности предпринимать совместные усилия по противодействию преступности, а также повышению качества расследований.