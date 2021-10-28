Российский сервис доставки подал в суд на Apple

Сервис доставки «Самокат» начал борьбу за свое приложение в App Store. Предприниматели подали в суд на американскую компанию Applе после того, как фирма по аренде самокатов Samocat Sharing System попросила удалить его из онлайн-магазина. Об этом сообщил AppleInsider со ссылкой на материалы Окружного суда Калифорнии.

Вопросы к «Самокату» возникли по поводу правомерности использования товарного знака. Российская компания предоставила Apple различные объяснения из российского законодательства, однако ответа не получила. Тогда она решила подать в суд.

По данным AppleInsider, если Apple удалит приложение «Самоката» из App Store, сумма ущерба может составить 75 тысяч долларов. Российская компания потребовала от холдинга из Купертино не допустить вмешательства в их спор с Samocat Sharing System о товарных знаках.

Предварительное заседание калифорнийского суда состоится 23 января 2022 года. О позиции Apple информации пока нет. Из США пришло единственное предупреждение, что приложение собираются убрать из App Store.