Российский сервис доставки еды предложил Джонни Деппу стать лицом бренда
Российский сервис доставки еды «ЕдуЕм» предложил актеру Джонни Деппу стать лицом бренда
Российский сервис доставки еды «ЕдуЕм» предложил американскому актеру Джонни Деппу стать лицом компании. С соответствующим предложением сервис обратился к голливудской звезде в социальной сети.
«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете», — заявили в «ЕдуЕм».
Компания предоставила Деппу макеты фотографий с его участием. На них он изображен в виде красивого мужчины-курьера на дорогом авто. Бывшая жена актера Эмбер Херд представлена в виде старушки-продавщицы.
Ранее между Деппом и Херд закончилась судебная тяжба, которая длилась несколько лет. Суд присяжных признал женщину виновной в клевете на актера.
Американский суд постановил Херд выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов, а Джонни Депп заплатит два миллиона долларов. Адвокат Деппа Бен Чу допустил, что актер может отказаться от взыскания денег с Херд.