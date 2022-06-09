Российский сервис доставки еды предложил Джонни Деппу стать лицом бренда

Российский сервис доставки еды «ЕдуЕм» предложил американскому актеру Джонни Деппу стать лицом компании. С соответствующим предложением сервис обратился к голливудской звезде в социальной сети.

Источник фото: телеканал «360»

«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете», — заявили в «ЕдуЕм».

Компания предоставила Деппу макеты фотографий с его участием. На них он изображен в виде красивого мужчины-курьера на дорогом авто. Бывшая жена актера Эмбер Херд представлена в виде старушки-продавщицы.

Ранее между Деппом и Херд закончилась судебная тяжба, которая длилась несколько лет. Суд присяжных признал женщину виновной в клевете на актера.

Американский суд постановил Херд выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов, а Джонни Депп заплатит два миллиона долларов. Адвокат Деппа Бен Чу допустил, что актер может отказаться от взыскания денег с Херд.