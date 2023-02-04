Общество 04 февраля 2023, 00:00 Российский сенатор заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации Сенатор Бондарев: необходимости в новой мобилизации нет РИА «Новости»

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Необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев.

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Решение о мобилизации в стране, по его словам, могут принимать президент и Минобороны. Он также добавил, что в целом это прерогатива главы государства.

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Парламентарий отметил, что «сейчас появилось много ясновидящих», которые просто нагнетают ситуацию. Также он предположил, что некоторые, может быть, делают это специально, чтобы посеять недовольство среди людей.

Руководство России, как отметил Бондарев, не скрывает планов и при необходимости все доводит до жителей страны.

«Пока в этом вопросе необходимости нет», — сказал парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе опроверг сообщения CNN о том, что в России планируется еще одна волна мобилизации. Журналисты издания сообщали, что глава государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек. По словам представителя Кремля, эти сообщения недостоверны.