09 января 2023, 00:55
Российский сенатор призвал не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав людей
Сенатор Клишас: россияне с аннулированным паспортом «остаются гражданами»
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказался об идеи аннулировать паспорта выступающих против России людей. В своем Telegram-канале он отметил, что аннуляция паспорта не приведет к потери прав человеком.
«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — написал Клишас.
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Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Евгения Попова. На фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова он написал, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении выступающих против России жителей страны. Одним из вариантов, по его словам, могло бы стать аннулирование российского паспорта (не гражданства).
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Покинувший Россию Смольянинов в одном из интервью заявил о готовности принимать участие в боевых действиях против своих соотечественников на стороне ВСУ. Популярный актер известен широкой публике, в частности, по картине «9-я рота». Его партнер по этой картине заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров записал видеообращение с критикой слов Смольянинова.
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