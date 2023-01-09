Общество 09 января 2023, 00:55 Российский сенатор призвал не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав людей Сенатор Клишас: россияне с аннулированным паспортом «остаются гражданами» РИА «Новости»

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Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказался об идеи аннулировать паспорта выступающих против России людей. В своем Telegram-канале он отметил, что аннуляция паспорта не приведет к потери прав человеком.

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — написал Клишас.

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Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Евгения Попова. На фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова он написал, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении выступающих против России жителей страны. Одним из вариантов, по его словам, могло бы стать аннулирование российского паспорта (не гражданства).

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Покинувший Россию Смольянинов в одном из интервью заявил о готовности принимать участие в боевых действиях против своих соотечественников на стороне ВСУ. Популярный актер известен широкой публике, в частности, по картине «9-я рота». Его партнер по этой картине заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров записал видеообращение с критикой слов Смольянинова.