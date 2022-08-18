Российский рынок ипотеки откатился до многолетних минимумов

Рынок ипотеки за первое полугодие достиг многолетних минимумов. Объем такого кредитования в 2022 году составит максимум пять триллионов рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Согласно прогнозу специалистов, ипотечное кредитование в России начнет восстанавливаться во втором полугодии. В связи с провалом в первом полугодии, показатели не смогут дотянуть до рекордов 2021 года.

В 2022 году объем ипотечного кредитования будет находиться в диапазоне от 4,5 до пяти триллионов рублей. В 2021 году цифра составляла 5,5 триллиона рублей.

«Высока вероятность того, что средние ставки новых выдач по собственным программам банков уже в ближайшие месяцы вернутся к значениям осени 2021 года — менее 9%. Снижение ставок по рыночным программам может позитивно отразиться на спросе на вторичку, а также на покупку новостроек, не отвечающих требованиям льготных программ», — отметили в НКР.

Временный всплеск выдачи ипотечных кредитов произошел в марте. Тогда из-за двукратного повышения ключевой ставки люди старались взять кредиты по прежним ставкам. Летом рынок перешел на средние темпы выдачи ипотеки. Если в марте объем выдачи составил 520 миллиардов рублей, то в июне — 253 миллиарда рублей.