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    18 августа 2022, 01:37

    Российский рынок ипотеки откатился до многолетних минимумов

    РБК: российский рынок ипотеки откатился до многолетних минимумов

    Дарья Бунякова

    Рынок ипотеки за первое полугодие достиг многолетних минимумов. Объем такого кредитования в 2022 году составит максимум пять триллионов рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги».

    Российский рынок ипотеки откатился до многолетних минимумов

    Согласно прогнозу специалистов, ипотечное кредитование в России начнет восстанавливаться во втором полугодии. В связи с провалом в первом полугодии, показатели не смогут дотянуть до рекордов 2021 года.

    В 2022 году объем ипотечного кредитования будет находиться в диапазоне от 4,5 до пяти триллионов рублей. В 2021 году цифра составляла 5,5 триллиона рублей.

    «Высока вероятность того, что средние ставки новых выдач по собственным программам банков уже в ближайшие месяцы вернутся к значениям осени 2021 года — менее 9%. Снижение ставок по рыночным программам может позитивно отразиться на спросе на вторичку, а также на покупку новостроек, не отвечающих требованиям льготных программ», — отметили в НКР.

    Временный всплеск выдачи ипотечных кредитов произошел в марте. Тогда из-за двукратного повышения ключевой ставки люди старались взять кредиты по прежним ставкам. Летом рынок перешел на средние темпы выдачи ипотеки. Если в марте объем выдачи составил 520 миллиардов рублей, то в июне — 253 миллиарда рублей.