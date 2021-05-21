Российский рынок доставки еды и продуктов вырос в четыре раза

В России за время пандемии интернет-продажи еды выросли в четыре раза. Сама по себе сфера общепита в 2020 году просела. Это следует из данных исследования Tinkoff Data, сообщила газета «Известия».

Меры, которые действовали в период карантина, дали шанс малым предприятиям повысить долю рынка e-grocery — это продажи товаров повседневного спроса в интернете. Даже после постепенного снятия ограничений спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти.

По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, рынок может увеличиться до 250 миллиардов рублей в этом году.

«Пандемия позволила малому бизнесу в сфере доставки еды вырасти, но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала непопулярной. В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды — рынок не переполнен и конкуренция меньше», — говорится в исследовании.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что на первом этапе пандемии на рынке продажи еды было не все так гладко. Но уже сейчас агрегаторы сократили подключение к доставке аж до нескольких часов. Это означает, что любое малое предприятие может быстро наладить логистику.

Ранее стало известно, что за время пандемии количество курьеров в Санкт-Петербурге выросло минимум в 10 раз.