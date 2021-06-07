Российский рэпер признался в съемке порно ради шантажа

Рэпер Soda Luv заявил, что снимает порно с девушками. По его словам, он делает это ради шантажа. Музыкант считает, что так он может обезопасить себя от возможных выпадов в соцсетях.

Признание о съемке порно Soda Luv сделал в подкасте блогера Эльдара Джарахова. Выпуск был опубликован на YouTube месяц назад. По словам рэпера, он все эти записи он хранит у себя в iCloud.

«Потому что если эта че-то вдруг где-то это, то я выложу [запись], <…> но кому-то может быть стыдно», — пояснил он.

Внимание на заявление музыканта обратила Ксения Собчак. Она отметила, что в действиях рэпера можно увидеть нарушение сразу нескольких статей УК РФ.

«Во-первых, это нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), во-вторых, это незаконное изготовление, распространение порнографических материалов», — перечислила она.

Ведущая добавила, что ее поразило, почему после выпуска с такими признаниями не последовало волны осуждения в адрес музыканта.

«Или только старую-добрую Собчак можно кэнсилить (публичное осуждение — прим. ред.) почем зря, а „мальчишки такие мальчишки“?» — заключила журналистка.

Ранее стало известно, что против Собчак подали иск на 50 миллионов рублей из-за материалов с ПМЭФ, которые одна из участниц форума сочла оскорбительными.