Российский регион обязал приезжих сдавать тест на коронавирус

Власти Бурятии ужесточили антиковидные меры. Теперь прилетевшим в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска необходимо будет сдать ПЦР-тест.

«Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — сообщил сайт правительства региона.

Лабораторные исследования будут проводить бесплатно. Ограничение ввели до 20 января. В сообщении говорится, что эпидемическая ситуация в республике сейчас сложная.

По данным оперштаба, за все время пандемии в Бурятии выявили 26 675 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 606 человек.