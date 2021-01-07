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    07 января 2021, 09:29

    Российский регион обязал приезжих сдавать тест на коронавирус

    Андрей Иванов

    Власти Бурятии ужесточили антиковидные меры. Теперь прилетевшим в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска необходимо будет сдать ПЦР-тест.
    Российский регион обязал приезжих сдавать тест на коронавирус

    «Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — сообщил сайт правительства региона.

    Лабораторные исследования будут проводить бесплатно. Ограничение ввели до 20 января. В сообщении говорится, что эпидемическая ситуация в республике сейчас сложная.

    По данным оперштаба, за все время пандемии в Бурятии выявили 26 675 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 606 человек.