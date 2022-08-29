Ввоз ЛГБТ-игрушек в Россию потребовали запретить

Российский психолог Вероника Хацкевич обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с открытым письмом. Специалист предложила запретить ввоз в Россию американских детских игрушек, раскрывающих тему ЛГБТ. По мнению психолога, они вредят детской психике и нарушают закон о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Речь идет, в частности, о кукле Barbie «Лаверна Кокс», которую создали по образу известной в США трансгендерной актрисы и ЛГБТ-активистки. По словам психолога, эту куклу, а также другие подобные игрушки сейчас можно купить в России в десятках интернет-магазинов. Список торговых точек психолог опубликовала у себя в соцсетях, призвав ответственные ведомства провести проверки в отношении этих товаров.

«Играя, дети примеряют на себя роли, олицетворяемые их игрушками, и в случае с „Barbie-трансгендером“, а также другими продуктами Mattel такие „образы“ могут привести к катастрофическим последствиям для психики ребенка», — заявила Хацкевич.

Психолог также разработала и опубликовала в своем блоге прототип собственной куклы «Вероника», которая должна дать детям более достойный пример для подражания.