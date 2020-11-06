Российский посол объяснил чрезмерным гостеприимством слухи о попытке изнасилования врача в Абхазии

Слухи о попытках изнасилования российского врача, прибывшей в Гудаутский госпиталь в Абхазии, не подтвердились. Однако выяснилось, что поведение по отношению к медику немного вышло за рамки общественных норм. Об этом на брифинге рассказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В этот четверг бригада медиков из Екатеринбурга заступила на дежурство и сменила московских врачей в Гудаутском госпитале в Абхазии. Они прибыли, чтобы помочь местным специалистам лечить заболевших COVID-19.

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан», — передает ТАСС слова дипломата.

В среду в абхазских Теlеgrаm-каналах появилась информация о том, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба якобы совершил попытку изнасилования российского врача. Однако девушке удалось сбежать. Информация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Российское посольство в Абхазии оперативно отреагировало на новость и организовало тщательную проверку. Тогда пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков отметил, что никаких сообщений или обвинений на эту тему к ним не поступало ни от врача, ни от кого-либо еще. В прокуратуре по этому факту также провели проверку, уточняет ТАСС.

«Согласно достигнутым договоренностям Минздрава Абхазии и России, сегодня (3 ноября — прим. ред.) для работы в красной зоне инфекционного отделения районной больницы приехало четверо медиков из Екатеринбурга», — передало «Sputnik Абхазия» слова главы Гудаутского района Баграта Боджгуа.

Медики будут бороться с коронавирусом до 23 ноября.

В конце октября полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта за нападение на отказавшую в знакомстве девушку. Мужчину заподозрили в избиении местной жительницы и попытке ее изнасиловать. Однако свои действия подозреваемый объяснил как «романтичный» флирт.