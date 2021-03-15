Российский поисковик начнут предустанавливать на смартфоны с 1 июля

Производителей гаджетов обязали предустанавливать российский поисковик в браузер с 1 июля. Что это будет за поисковик, определят позже, сообщил ТАСС со ссылкой на Минцифры России.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

В Минцифры отметили, что категории устройств, на которые должны предварительно устанавливать российские программы, изменять или дополнять не планируют.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник сообщил, что профильное ведомство подготовит постановление правительства о предустановке отечественного поисковика к апрелю. Собеседник уточнил, что Минцифры планирует поддержать «Яндекс». По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, если власти обяжут производителей гаджетов устанавливать поиск «Яндекса» по умолчанию, то доходы компании Google упадут и американской компании придется менять стратегию работы на российском рынке.