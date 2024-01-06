Общество 06 января 2024, 22:35 Российский пловец пожаловался на грязь и эмигрантов в США Российский пловец Минаков сравнил жизнь в США с «Россией 90-х» РИА «Новости»

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Проживающий в США российский чемпион мира по плаванию Андрей Минаков назвал эту страну небезопасным местом для жизни. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам спортсмена, на Западе и, особенно, в США очень грязно и много эмигрантов.

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«Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — заявил спортсмен.

Минаков завоевал две серебряных медали чемпионата мира 2019 года, а также стал чемпионом на мировом первенстве 2021 года в эстафете. Сейчас он учится в Стэнфордском университете в США.

Ранее стало известно, что в декабре 2023 года на территорию США попытались проникнуть 302 тысячи нелегальных мигрантов из Мексики. Эта цифра стала абсолютным рекордом за всю историю ведения подобной статистики. А количество нелегалов, пробравшихся в США из Мексики за последний квартал прошлого года, превысило 785 тысяч человек.