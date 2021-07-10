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    10 июля 2021, 14:47

    Российский пилот не пустил в самолет девочку со сломанной рукой. Он сослался на перегруз

    Андрей Иванов

    Восьмилетняя девочка из якутского села Томтор серьезно сломала. Руку пилот регионального рейса отказался вести ее на срочную операцию из-за перегруза. Об этом сообщило издание «Подъем».

    Российский пилот не пустил в самолет девочку со сломанной рукой. Он сослался на перегруз

    По данным издания, ребенок получил открытый перелом руки во время игры на детской площадке на прошлой неделе. Врачи решили, что ей надо на операцию в Якутск. Билетов на самолет в тот же было, а командир экипажа не пустил ее из-за возможности перегруза. Девочку почти сутки везли в столицу региона на машине.

    «Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под +30 градусов, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — рассказала мать пострадавшей.

    В пресс-службе правительства Якутии рассказали, что служба перевозок авиакомпании «Полярные авиалинии» начала внутреннее расследование произошедшего. Отчет после проверки предоставят региональному руководству.