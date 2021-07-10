Российский пилот не пустил в самолет девочку со сломанной рукой. Он сослался на перегруз

Восьмилетняя девочка из якутского села Томтор серьезно сломала. Руку пилот регионального рейса отказался вести ее на срочную операцию из-за перегруза. Об этом сообщило издание «Подъем».

По данным издания, ребенок получил открытый перелом руки во время игры на детской площадке на прошлой неделе. Врачи решили, что ей надо на операцию в Якутск. Билетов на самолет в тот же было, а командир экипажа не пустил ее из-за возможности перегруза. Девочку почти сутки везли в столицу региона на машине.

«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под +30 градусов, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — рассказала мать пострадавшей.

В пресс-службе правительства Якутии рассказали, что служба перевозок авиакомпании «Полярные авиалинии» начала внутреннее расследование произошедшего. Отчет после проверки предоставят региональному руководству.