Российский пенсионер случайно подписался на эротику и влез в долги. Но его простили

Пенсионер из села в Оренбургской области подключил себе эротический и футбольный каналы. Подписка оказалась платной, но мужчина за нее не платил. В итоге он решил отключить телевидение, но на его счету оказался крупный долг. Провайдер пошел навстречу и простил пенсионеру задолженность.

В пресс-службе филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» рассказали, что житель села Карагузино осенью 2019-го подключил себе интерактивное ТВ, интернет и телефон. Он подписал договор на «Стартовый» пакет, но потом сам изменил настройки на расширенную версию.

«И подключил дополнительные пакеты „Взрослый“ — каналы эротического содержания стоят 250 рублей в месяц — и два спортивных пакета стоимостью 299 и 380 рублей в месяц. При этом пенсионер, по всей видимости, не принял во внимание значительно возросшую стоимость услуг», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом перед подключением мужчина должен был увидеть на экране сумму и кнопку «Купить». Сначала пенсионер попросил отключить ТВ в конце октября. Ему посоветовали сделать это самому в личном кабинете. Затем он снова позвонил в компанию, но уже в январе. Все эти месяцы он смотрел платные каналы.

«На этот момент сумма задолженности по услугам превышала шесть тысяч рублей, а доступ к телевидению, интернету и телефонии заблокирован. Учитывая возраст клиента и сложности, которые у него возникли при пользовании цифровым телевидением, компания пошла абоненту навстречу», — отметил провайдер.

Долг пенсионеру простили, а доступ к услугам восстановили. Глава компании лично приезжал к мужчине, чтобы решить конфликт. Он дал пенсионеру свой номер, чтобы тот мог позвонить, если появятся проблемы.