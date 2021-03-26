Российский паспорт предложили изменить. МВД показало новые макеты

МВД предложило изменить паспорт гражданина Российской Федерации. У документа появится новая последняя страница. Кроме того, он будет считаться действительным в течение 30 дней после окончания его срока действия из-за достижения определенного возраста.

Изменения подготовили в МВД России, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения планируют внести в постановление правительства страны от 1997 года. Сейчас российский паспорт считается недействительным, как только гражданину исполняется 20 и 45 лет — на его замену дается 30 дней.

В документе предлагают изменить эти сроки, чтобы избавить граждан от временного ограничения своих прав. Например, россиянин не может зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы подать заявление на замену недействительного паспорта, а также сталкивается со сложностями в получении банковских услуг.

«Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества», — сказано в документе.

Кроме того, подготовленный документ предлагает изменить последнюю страницу паспорта. Сейчас на 20-й странице напечатана памятка с выноской из Положения о паспорте гражданина России, которая называется «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации».

В ней владельцу напоминают, что паспорт — основной документ гражданина, все россияне должны иметь его с 14 лет. При желании в паспорт можно внести отметки о группе крови и резус-факторе и уточняется, что при появлении других записей он считается недействительным. Кроме того, там перечислен возраст, при котором гражданин должен заменить документ, а также напоминание о запрете изъятия паспорта, за исключением предусмотренных законом случаев.